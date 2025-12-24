У Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Олексієм Швораком

42-річний захисник загинув під час бойового завдання на Донеччині

Сьогодні, 24 грудня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели солдата Збройних сил України Олексія Шворака, який загинув на війні з Росією.

Відомо, що Олексій народився 10 лютого 1983 року в тодішньому Комсомольську. Навчався у загальноосвітній школі № 6, згодом — у професійно-технічному училищі № 15, де здобув фах машиніста екскаватора. У 2010–2014 роках закінчив Комсомольський політехнічний коледж за спеціальністю гірничий технік-електромеханік.

До мобілізації працював на підприємствах FERREXPO — Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах. До лав Збройних сил України його призвали 17 вересня 2025 року.

15 грудня 2025 року Олексій Шворак загинув під час виконання бойового завдання поблизу Лимана на Донеччині.

Поховали військового у меморіальному комплексі «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.