Кременчук

У Кременчуці зафіксували перевищення норми пилу та формальдегіду в повітрі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 107

Проби відбирали на чотирьох стаціонарних постах у різних районах міста

У Кременчуці впродовж 15–20 грудня зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин в повітрі. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. 

За результатами спостережень, 16 грудня у місті перевищували норму показники пилу. Крім того, протягом усього тижня фіксували підвищені концентрації формальдегіду.

Проби повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Нагадаємо, у листопаді рівень забруднення повітря в Кременчуці оцінили як низький.

0
Автор: Телеграф
Теги: якість повітря
