У Кременчуці зафіксували перевищення норми пилу та формальдегіду в повітрі

У Кременчуці впродовж 15–20 грудня зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин в повітрі. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За результатами спостережень, 16 грудня у місті перевищували норму показники пилу. Крім того, протягом усього тижня фіксували підвищені концентрації формальдегіду.
Проби повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах спостереження, розташованих на вулицях Молодіжній, Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».
Нагадаємо, у листопаді рівень забруднення повітря в Кременчуці оцінили як низький.
