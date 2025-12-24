Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися
У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.
Водієві/ці для перевезення небезпечного вантажу (категорії С, Е). Робота по Україні, умови праці обговорюються. Тел.: 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.
Водієві/ці категорій С, Е. Вимога — порядність. Тел.: 067-532-87-80.
Водієві/ці на авто з причепом. Робота по місту та за містом. Тел.: 0-96-447-61-82.
Двірникові/ці на постійній основі, фірма «Порядок». Дільниця — Молодіжний. Заробітна плата 8000 грн/міс. Тел.: 0-67-531-15-43 (офіс), 0-98-879-83-41 (майстер).
Майстрові/ні з ремонту взуття. Майстерня у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп. Тел.: 0-96-370-59-11.
Майстрові/ні чоловічої зачіски, манікюрниці/ку в перукарню «Ніка», вул. Київська, 58. Тел.: 0-97-572-68-80, 0-67-161-88-33.
Перукарю/ці. Центральна частина міста, забезпечення світлом та клієнтами. Тел.: 0-67-535-06-51.
Охороннику/ці на підприємство, район Молодіжний. Тел.: 0-97-455-64-15, 097-774-14-77.
Продавцеві/чині в магазин. Тел.: 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.
Продавцю/чині в магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки». Вимоги: енергійність, комунікабельність, відповідальність, можливе навчання, бажання працювати. Тел.: 067-531-58-68.
Різноробочому/чій, підсобнику/ці на постійну роботу в селі Садки. Тел.: 067-532-87-80.
Стропальнику/ці на металобазу, район зупинки Присадки. Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 17:00. Офіційне оформлення (повний соцпакет) або договір ЦПХ, навчання за рахунок підприємства. Заробітна плата 17 500 грн/міс. Тел.: 050-304-70-33.
Швачці/кравцю на швейне виробництво. Графік роботи з 8:00 до 16:30, субота та неділя — вихідні. Заробітна плата 20 000 грн/міс. Тел.: 0-97-313-35-51.
Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.
