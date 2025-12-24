ГО "Захист держави"
Книги, творчість і підтримка: у Кременчуці відбулася благодійна програма для дітей
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 187

 

У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися

У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.

Нададуть роботу:

  • Водієві/ці для перевезення небезпечного вантажу (категорії С, Е). Робота по Україні, умови праці обговорюються. Тел.: 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.

  • Водієві/ці категорій С, Е. Вимога — порядність. Тел.: 067-532-87-80.

  • Водієві/ці на авто з причепом. Робота по місту та за містом. Тел.: 0-96-447-61-82.

  • Двірникові/ці на постійній основі, фірма «Порядок». Дільниця — Молодіжний. Заробітна плата 8000 грн/міс. Тел.: 0-67-531-15-43 (офіс), 0-98-879-83-41 (майстер).

  • Майстрові/ні з ремонту взуття. Майстерня у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп. Тел.: 0-96-370-59-11.

  • Майстрові/ні чоловічої зачіски, манікюрниці/ку в перукарню «Ніка», вул. Київська, 58. Тел.: 0-97-572-68-80, 0-67-161-88-33.

  • Перукарю/ці. Центральна частина міста, забезпечення світлом та клієнтами. Тел.: 0-67-535-06-51.

  • Охороннику/ці на підприємство, район Молодіжний. Тел.: 0-97-455-64-15, 097-774-14-77.

  • Продавцеві/чині в магазин. Тел.: 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.

  • Продавцю/чині в магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки». Вимоги: енергійність, комунікабельність, відповідальність, можливе навчання, бажання працювати. Тел.: 067-531-58-68.

  • Різноробочому/чій, підсобнику/ці на постійну роботу в селі Садки. Тел.: 067-532-87-80.

  • Стропальнику/ці на металобазу, район зупинки Присадки. Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 8:00 до 17:00. Офіційне оформлення (повний соцпакет) або договір ЦПХ, навчання за рахунок підприємства. Заробітна плата 17 500 грн/міс. Тел.: 050-304-70-33.

  • Швачці/кравцю на швейне виробництво. Графік роботи з 8:00 до 16:30, субота та неділя — вихідні. Заробітна плата 20 000 грн/міс. Тел.: 0-97-313-35-51.

Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: вакансія робота у Кременчуці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх