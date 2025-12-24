На Глобинщині розшукують 75-річного чоловіка, який вранці пішов з дому та зник безвісти

До відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції (м. Глобино) по лінії «102» надійшло повідомлення від мешканки с. Пироги, про зникнення її дідуся — Резепи Анатолія Миколайовича,1950 року народження.
За словами заявниці, сьогодні, 24 грудня, близько 11.00 він пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Його місцеперебування невідоме. Зниклий хворіє на деменцію та раніше вже зникав. Він висловлював намір поїхати «додому» у Донецьку область. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.
Прикмети зниклого: зріст близько 172 см, худорлявої тілобудови, має щетину, мова нечітка, спілкується російською мовою.
Одягнений у сорочку синього кольору в клітинку, спортивні штани та домашні капці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.