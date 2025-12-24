ГО "Захист держави"
Книги, творчість і підтримка: у Кременчуці відбулася благодійна програма для дітей
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

На Глобинщині розшукують 75-річного чоловіка, який вранці пішов з дому та зник безвісти

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 98

 

Зниклий хворіє на деменцію та раніше вже уходив з дому

До відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції (м. Глобино) по лінії «102» надійшло повідомлення від мешканки с. Пироги, про зникнення її дідуся — Резепи Анатолія Миколайовича,1950 року народження.

За словами заявниці, сьогодні, 24 грудня, близько 11.00 він пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Його місцеперебування невідоме. Зниклий хворіє на деменцію та раніше вже зникав. Він висловлював намір поїхати «додому» у Донецьку область. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Прикмети зниклого: зріст близько 172 см, худорлявої тілобудови, має щетину, мова нечітка, спілкується російською мовою.

Одягнений у сорочку синього кольору в клітинку, спортивні штани та домашні капці.

— У разі встановлення місцезнаходження громадянина або отримання будь-якої інформації, що може допомогти у його розшуку, просимо  повідомити на лінію «102» або до відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції — 0953849712 чи 0987392630, — закликають правоохоронці.
0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Глобине зниклий безвісти розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх