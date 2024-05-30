З Донеччини на Полтавщину евакуйовують пенсіонера з коровами та собаками

Благодійний фонд «UA Animals», який опікується тваринами, прямо зараз евакуйовує 70-річного чоловіка з Торецька Донецької області на Полтавщину. Про це повідомили в пресслужбі фонду.
«Така історія евакуації у нас, певно, вперше. Просто зараз евакуюємо дідуся з трьома коровами та собаками. Він не міг залишити своїх тварин і йшов разом із ними пішки з Торецька в Донецькій області аж на Полтавщину», — йдеться в дописі.
Благодійники зустріли чоловіка на Харківщині, поблизу Ізюма. Зараз команда там і працює над евакуацією.
Волонтери також закликають українців підтримати цей рейс донатами. Посилання на банку ТУТ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.