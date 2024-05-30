З Донеччини на Полтавщину евакуйовують пенсіонера з коровами та собаками

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 335

70-річний чоловік з собаками та худобою йшов пішки з Донеччини в Полтавську область

Благодійний фонд «UA Animals», який опікується тваринами, прямо зараз евакуйовує 70-річного чоловіка з Торецька Донецької області на Полтавщину. Про це повідомили в пресслужбі фонду.

«Така історія евакуації у нас, певно, вперше. Просто зараз евакуюємо дідуся з трьома коровами та собаками. Він не міг залишити своїх тварин і йшов разом із ними пішки з Торецька в Донецькій області аж на Полтавщину», — йдеться в дописі.

Благодійники зустріли чоловіка на Харківщині, поблизу Ізюма. Зараз команда там і працює над евакуацією.

«Корів уже завели в автівку. Веземо їх на Полтавщину, саме туди прямує Володимир разом із тваринами. Тримаємо за них кулаки і просимо тримати вас», — підсумовують в пресслужбі.