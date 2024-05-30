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Надійний побратим, експерт своєї справи: у Кременчуці попрощалися із загиблим прикордонником Валентином Бреусом

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 384

 

Військову службу Валентин розпочав у 2021 році та мав звання молодшого сержанта

Сьогодні, 30 травня, у Міському палаці культури Кременчука в останню путь провели загиблого військового-прикордонника Валентина Бреуса. Полеглому бійцеві завжди буде 22 роки. Народився він 13 лютого 2002 року, до лав Збройних Сил України приєднався 16 січня 2021 року.

 

Служив Валентин на посаді інспектора прикордонної служби третьої категорії, помічником гранатометника другого відділення інспекторів прикордонної комендатури швидкого реагування. Мав звання молодшого сержанта.

— Валентин був життєрадісним, позитивним та надійним побратимом у своєму підрозділі. Був експертом та професіоналом своєї справи, хоробро вражав та знищував ворогів України у бою, — розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

Загиблий військовий не місцевий — у Кременчуці у нього живе бабуся, до якої хлопець приїздив у гості. Тож провести в останню путь Валентина прийшли переважно знайомі жінки.

 

Загинув Валентин 23 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зибине Вовчанської громади на Харківщині.

— Світла пам’ять воїну-захиснику, який стояв на захисті своєї Батьківщини! — додає Лиман.

У воїна лишилися мати, молодші брати й сестри та бабуся.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Валентина на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Прощання поховання загиблий війна воїни світла
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