Надійний побратим, експерт своєї справи: у Кременчуці попрощалися із загиблим прикордонником Валентином Бреусом

Сьогодні, 30 травня, у Міському палаці культури Кременчука в останню путь провели загиблого військового-прикордонника Валентина Бреуса. Полеглому бійцеві завжди буде 22 роки. Народився він 13 лютого 2002 року, до лав Збройних Сил України приєднався 16 січня 2021 року.
Служив Валентин на посаді інспектора прикордонної служби третьої категорії, помічником гранатометника другого відділення інспекторів прикордонної комендатури швидкого реагування. Мав звання молодшого сержанта.
Загиблий військовий не місцевий — у Кременчуці у нього живе бабуся, до якої хлопець приїздив у гості. Тож провести в останню путь Валентина прийшли переважно знайомі жінки.
Загинув Валентин 23 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зибине Вовчанської громади на Харківщині.
У воїна лишилися мати, молодші брати й сестри та бабуся.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Валентина на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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