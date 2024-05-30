На Кременчуччині попрощалися із загиблим військовим Сергієм Д'яконовим

Сьогодні, 30 травня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого військового Сергія Д’яконова. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».
Народився Сергій у 1982 році в Узбекистані, проте згодом переїхав із родиною на Кременчуччину. Після школи здобув кілька робітничих професій та тривалий час працював на підприємствах у Горішніх Плавнях. 6 жовтня 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Служив на посаді гранатометника десантно-штурмового батальйону.
Загинув військовий 21 травня 2024 року в бою за Україну поблизу села Нетайлове Покровського району Донецької області.
Під час траурної церемонії прощальне слово виголосив голова Горішньоплавнівської громади Дмитро Биков.
Світла і вічна пам’ять про подвиг Сергія Д’яконова назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! Слава Україні!
Полеглого бійця поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
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