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Минулого тижня у Кременчуці народилося більше дівчаток, ніж хлопчиків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 127

 

Малюків народилося стільки ж, як і за тиждень до цього — 31 немовля

За минулий тиждень, із 10 до 16 червня, у Кременчуці народилося 31 немовля. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток цього разу народилося більше: хлопчиків 15, а дівчаток — 16.

22 малюки народилися у Кременчуцькому перинатальному центрі — 12 хлопчиків та 10 дівчаток.

Ще 9 малюків — 3 хлопчики та 6 дівчаток — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна». 

Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці теж народився 31 малюк. Проте хлопчиків тоді було більше, ніж дівчаток — 19 проти 12.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: irinavapniar.com.ua
Теги: Кременчук діти новонароджені перинатальний центр лікарня Правобережна
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