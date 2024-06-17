Минулого тижня у Кременчуці народилося більше дівчаток, ніж хлопчиків

За минулий тиждень, із 10 до 16 червня, у Кременчуці народилося 31 немовля. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток цього разу народилося більше: хлопчиків 15, а дівчаток — 16.
22 малюки народилися у Кременчуцькому перинатальному центрі — 12 хлопчиків та 10 дівчаток.
Ще 9 малюків — 3 хлопчики та 6 дівчаток — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, за тиждень до цього у Кременчуці теж народився 31 малюк. Проте хлопчиків тоді було більше, ніж дівчаток — 19 проти 12.
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