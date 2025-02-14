Пелюстки, які не варто чіпати — фахівець розповів, що росіяни скидають на нашу землю

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 108

Противник скидає з безпілотників «пелюстки» на дороги, тротуари, парки населених пунктів. Очільник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков розповів, чому небезпечно брати в руки такі «пелюстки».

— ПФМ-1 або ПФМ-1С — протипіхотна фугасна міна натискної дії. Її називають «пелюсткою» або «метеликом». Вибухає при наступі ногою на датчик цілі. Це найпоширеніший боєприпас, якими російські війська дистанційно мінують українські міста.

Ці невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. Через специфічний вигляд «пелюсток» їх складно розпізнати. Особливо дітям, які можуть сплутати їх з іграшками.

Пан Володимир зазначив, що поки в Кременчуці не було випадків скиду ПФМ, але фронт не стоїть на місці. До того ж росіяни доволі підступні, тому можуть дистанційно мінувати українські міста, щоб принести як можна більше шкоди.

— Це єдина міна, яка не розміновується. Вона коли розлітається й б’ється об землю, то сама зводиться. «Пелюстки» мають різний колір. Є літні, осінні, зимові варіанти. Якщо на міні немає самоліквідатора, вона лежатиме будь-який час. Це дуже небезпечна річ!

Пан Володимир зазначає, що в одній касеті може бути до 50 «пелюсток». Тому дуже важливо розповідати дітям, особливо молодшого віку, щоб не чіпали ці небезпечні предмети.

— Якщо помітили таку міну, треба негайно повідомити про знахідку саперів. Вони допоможуть. Людині треба одразу зупинитися, осмислити, не бігти, а спокійно відійти, крокуючи по своїх же слідах. Бажано робити кроки такого ж розміру, яким щойно йшли. Поговоріть з дітьми — міни-«пелюстки» часто привертають увагу дітей, бо за формою схожі на іграшки. Поясніть дітям небезпеку.