Пелюстки, які не варто чіпати — фахівець розповів, що росіяни скидають на нашу землю

Противник скидає з безпілотників «пелюстки» на дороги, тротуари, парки населених пунктів. Очільник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков розповів, чому небезпечно брати в руки такі «пелюстки».
Ці невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. Через специфічний вигляд «пелюсток» їх складно розпізнати. Особливо дітям, які можуть сплутати їх з іграшками.
Пан Володимир зазначив, що поки в Кременчуці не було випадків скиду ПФМ, але фронт не стоїть на місці. До того ж росіяни доволі підступні, тому можуть дистанційно мінувати українські міста, щоб принести як можна більше шкоди.
Пан Володимир зазначає, що в одній касеті може бути до 50 «пелюсток». Тому дуже важливо розповідати дітям, особливо молодшого віку, щоб не чіпали ці небезпечні предмети.
Нагадаємо, що нещодавно у Військово-історичному музеї ВПУ № 7 з’явився новий експонат — дрон «Гербера».
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