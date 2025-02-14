Двоє ветеранів війни з Кременчука отримають нагороди від обласної ради

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Двоє військовослужбовців, ветеранів війни із Кременчука, отримають нагороди від Полтавської обласної ради. Про це стало відомо із розпорядження голови облради Олександра Біленького від 7 лютого.

За вагомий особистий внесок у розвиток і підтримку ветеранського руху міста Кременчука, захист соціальних інтересів ветеранів війни і учасників бойових дій, військово-патріотичне виховання молодого покоління та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав нагороджуються:

Сергій Железняков, полковник у відставці — Годинником Полтавської обласної ради;

Григорій Кобель, старший сержант запасу — Почесною Грамотою Полтавської обласної ради.

Обоє військовослужбовців — члени Громадської організації «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство».

Подання про нагородження виніс депутат облради, керівник громадської організації Олег Фещенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антимонопольний комітет знайшов переплату у закупівлі наручних подарункових годинників Полтавською обласною радою.