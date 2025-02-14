Простий та дієвий спосіб боротьби з випадінням волосся
Сьогодні, 07:04
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Якщо втомилися від випадіння волосся, варто звернутися до простого, але дієвого способу
Приготувати живильну маску для волосся можна легко вдома, використовуючи доступні інгредієнти з аптеки та супермаркету.
Що знадобиться:
- 1 ампула вітаміну В6
- 1 ампула вітаміну В12
- 1 г вітаміну С (у порошку)
- 2 ст. л касторової або реп’яхової олії
- 2 ст. л меду (попередньо розігріти на водяній бані)
- 2 ст. л будь-якого бальзаму для волосся
Як застосовувати:
- Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
- Нанесіть спочатку на коріння, потім рівномірно розподіліть по всій довжині волосся.
- Одягніть чепчик або пакет і закутайте голову рушником.
- Залиште на 1 годину перед миттям волосся.
- Змийте теплою водою — завдяки бальзаму олія легко змивається.
Результат: зміцнення коренів, живлення волосся, блиск і зволоження.
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