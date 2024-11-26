Наручні подарункові годинники на понад 300 тис. грн: АМКУ знайшов «заточки» у закупівлі Полтавської облради

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 254

У своїй скарзі завод «Київська Русь» зазначав, що ціна годинників, які мала закупити облрада, є завищеною на 1 тисячу гривню

Антимонопольний комітет частково задовольнив скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український годинниковий завод «Київська Русь» щодо закупівлі Полтавської обласної ради подарункових наручних годинників. У тендерній документації виявили необґрунтовано деталізовані вимоги й характеристики годинників. Про це стало відомо з рішення АМКУ за 19 листопада.

Вказано, що облрада не довела та документально не підтвердила наявність продукції щонайменше двох виробників, яка відповідає умовам документації.

— За таких умов, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, які запропонують продукцію конкретного виробника, що є дискримінаційним стосовно інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника, — йдеться в рішенні.

Додамо, що у своїй скарзі завод «Київська Русь» зазначав, що ціна годинників, які мала закупити облрада, є завищеною на 1 тисячу гривень — планувалось придбати 30 чоловічих і 30 жіночих годинників по 6,6 тис. гривень за одиницю.