Яка зброя є у захисників неба над Кременчуком та чи вистачає їм боєприпасів, щоб відбивати повітряні атаки

На озброєнні мобільних вогневих груп Нацгвардії є як вітчизняна, так і західна зброя — сучасніша зброя працює більш ефективно
Російська армія постійно вдосконалює свою тактику повітряних ракетно-дронових атак. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів офіцер полку охорони громадського порядку Національної гвардії України Віталій Л., який займається питаннями протиповітряної оборони.
За його словами, вже два місяці як росіяни почали застосовувати нову тактику ударів БПЛА типу «Шахед» та «Герань-136». Зокрема, до 40% повітряних цілей є дронами-обманками, які відволікають увагу сил ППО та змушують їх витрачати боєприпаси.
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Він також відповів на питання журналістів про точність влучення БпЛА. За словами офіцера ППО, російські «Шахеди» не є високоточною зброєю і можуть суттєво відхилятися від завданої цілі. Ще пів року тому це відхилення складало від 20 до 50 метрів та більше. Проте, Росія вдосконалює свою зброю.
Офіцер додав, що окрім мобільних вогневих груп полку НГУ повітряний простір над Полтавщиною захищають мобільні вогневі групи та інші засоби ППО Збройних Сил України. Між ними налагоджені комунікація та взаємодія.
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Віталій Л. розповів, що на озброєнні його частини є як вітчизняне, переважно радянське озброєння, так і західна зброя. Щодо конкретних її видів та зразків він розповідати не став.
Він також розповів про симулятор зенітного кулемета на станині, який імітує стрільбу з кулемета на пікапі.
Віталій Л. також пояснив, чому БпЛА часто летять вздовж русла річок.
Нагадаємо, учора ми опублікували повне інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.
У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.
У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.
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У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька "пташка", і вона вбиває».
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