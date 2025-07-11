Яка зброя є у захисників неба над Кременчуком та чи вистачає їм боєприпасів, щоб відбивати повітряні атаки

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 3

На озброєнні мобільних вогневих груп Нацгвардії є як вітчизняна, так і західна зброя — сучасніша зброя працює більш ефективно

Російська армія постійно вдосконалює свою тактику повітряних ракетно-дронових атак. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів офіцер полку охорони громадського порядку Національної гвардії України Віталій Л., який займається питаннями протиповітряної оборони.

За його словами, вже два місяці як росіяни почали застосовувати нову тактику ударів БПЛА типу «Шахед» та «Герань-136». Зокрема, до 40% повітряних цілей є дронами-обманками, які відволікають увагу сил ППО та змушують їх витрачати боєприпаси.

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— Крім того, збільшилася висота польоту дронів. Щоб збити з кулемета БпЛА на висоті 2000, а іноді й 3000 метрів, треба мати дуже фахову підготовку. Проводяться масовані атаки — до 30-50 дронів, які заходять з різних напрямків, обходячи системи ППО. Російська армія досить швидко вдосконалює свою тактику та зброю. Відповідно і ми вдосконалюємо свої можливості, зокрема у розвитку безпілотних літальних апаратів. Думаю, що наша бойова робота надалі все більше буде залежати не від стрілецької зброї, а від застосування дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби, — пояснив військовий.

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Він також відповів на питання журналістів про точність влучення БпЛА. За словами офіцера ППО, російські «Шахеди» не є високоточною зброєю і можуть суттєво відхилятися від завданої цілі. Ще пів року тому це відхилення складало від 20 до 50 метрів та більше. Проте, Росія вдосконалює свою зброю.

— Зараз наші фахівці, які вивчають рештки «Шахедів» та інших БпЛА бачать, що росіяни почали використовувати найсучасніші методи навігації. У безпілотних літальних апаратах може бути до 16 GPS-модулів, які одночасно керують БпЛА. Тобто, якщо його не глушити засобами РЕБ, то він може влучити точно в ціль. А якщо глушити, то все одно якийсь із цих модулів залишиться не заглушеним і вестиме літальний апарат до цілі, хоча й з меншою точністю, — пояснив військовий.

Офіцер додав, що окрім мобільних вогневих груп полку НГУ повітряний простір над Полтавщиною захищають мобільні вогневі групи та інші засоби ППО Збройних Сил України. Між ними налагоджені комунікація та взаємодія.

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Віталій Л. розповів, що на озброєнні його частини є як вітчизняне, переважно радянське озброєння, так і західна зброя. Щодо конкретних її видів та зразків він розповідати не став.

— Це може бути стара зброя, але вона працює. Звісно, що сучасніша зброя працює ефективніше. А щодо боєприпасів, то у моїх підрозділах їх достатньо. Для усіх видів зброї. Наше завдання не економити боєприпаси, а працювати максимально, щоб збити повітряну ціль, — сказав офіцер, що займається протиповітряною обороною.

Він також розповів про симулятор зенітного кулемета на станині, який імітує стрільбу з кулемета на пікапі.

— Симулятор під'єднаний до комп’ютера. Кулеметник одягає окуляри FPV і бачить нічну обстановку, де летять «Шахеди», крилаті ракети тощо. І він за допомогою цього симулятора отримує певні навички щодо обстрілу цілі з урахуванням випередження їх руху, розуміння оперативної обстановки, звідки, та в якому напрямку все пролітає, яка швидкість. Симулятор досить реалістичний. Краще за цей тренажер може бути тільки бойова практика. Але на бойовому чергуванні ми повинні максимально працювати на враження цілей, а симулятор — це той засіб, який нам допомагає це робити більш ефективно, — роз’яснив офіцер ППО.

Віталій Л. також пояснив, чому БпЛА часто летять вздовж русла річок.

— Русло завжди нижче поверхні землі. Тож і безпілотник летить нижче і через це його радіолокаційно важче відстежити. А по-друге, розмістити вогневу групу на воді або в плавнях — це досить складно. Хоча у суміжників є підрозділи, які ведуть вогонь по БпЛА з плавзасобів, — зазначив військовий.

Нагадаємо, учора ми опублікували повне інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.

У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька "пташка", і вона вбиває».