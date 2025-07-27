Землю «накрила» магнітна буря: як вона може вплинути на самопочуття жителів Кременчука

27 липня Землю «накрила» потужна магнітна буря. Такі дані наводить портал Meteoagent.
К-індекс триматиметься на позначці 5 балів. К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.
Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.
Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:
Залежно від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:
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