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Землю «накрила» магнітна буря: як вона може вплинути на самопочуття жителів Кременчука

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 151

К-індекс триматиметься на позначці 5 балів

27 липня Землю «накрила» потужна магнітна буря. Такі дані наводить портал Meteoagent.

К-індекс триматиметься на позначці 5 балів. К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

  • головний біль та запаморочення;
  • дратівливість та пригнічений настрій;
  • підвищення чи зниження тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія та тривога;
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

Залежно від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

  • вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;
  • мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;
  • пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю;
  • відмовитися від кави та алкоголю;
  • намагатися уникати стресу;
  • перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Автор: Телеграф Джерело фото: фото з відкритих джерел/Главком
Теги: магнітні бурі
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