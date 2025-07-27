Після обстрілів на Полтавщині перемістили всі підрозділи ТЦК та СП на інші локації

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Підрозділи працюють у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, а також над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів, сказав Роман Істомін

Після російських обстрілів всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині перемістили в інші приміщення. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі «Українського радіо Полтава», пише Суспільне.

Це стосується й Кременчуцького РТЦК та СП. За його словами, усі підрозділи ТЦК розосередили — тепер, наприклад, прийом військових пенсіонерів відбувається в одному місці, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — в іншому.

Підрозділи працюють у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, а також над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів, сказав Роман Істомін.

Атака збройних сил РФ по Кременчуцькому РТЦК та СП 6 липня

Речник розповів, що справи призовників і військовозобов’язаних переважно оцифровані. В обласному ТЦК зберігали особові справи ветеранів та пенсіонерів, але вони не були пошкоджені. Зазначено, що цими обстрілами російська армія, ймовірно, планувала зрив мобілізації. Але ударами по окремих територіальних центрах цього досягнути неможливо, сказав речник. Крім того, можливо, планували вбити військових ТЦК або цивільних.

Атака військ Росії по Кременчуцькому РТЦК та СП: що відомо

6 липня російські війська вдарили по Кременчуцькому районному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) безпілотниками.

Від вибухової хвилі пошкоджено сусідні будинки. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Обстріл ТЦК та СП у Полтаві

3 липня внаслідок влучання російських дронів у Полтаві виникла пожежа у приміщенні Полтавського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП), а також у приватному будинку поруч. За офіційною інформацією, загинули четверо людей. Пошкоджені будівлі, освітні заклади, підприємства. Серед поранених — поліцейські, військовослужбовці та працівниці ЗСУ.



