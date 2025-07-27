У Кременчуці виконком придбав Toyota Hilux за майже 1 млн гривень

Кременчуцький виконавчий комітет придбав Toyota Hilux, що був у використанні. Вартість авто — 985 тисяч гривень без ПДВ. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Договір виконком уклав з фізичною особою Дуган Альоною Олександрівною. Машину мають доставити до 1 вересня.
Нагадаємо, у травні Кременчуцький виконавчий комітет оголошував тендер на закупівлю Nissan Navara, що був у використанні. Очікувана вартість — 550 тисяч гривень. Втім тоді на торги ніхто не вийшов. Вже у червні виконком придбав машину у фізичної особи Кужим Надії Іванівни за 547 тисяч гривень.
У лютому Кременчук придбав вживаний Toyota Hilux за 928 тисяч гривень у ФОП Шевченко Микола Вікторович. Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф» з посиланням на дані Clarity Project, підприємець зареєстрований у селі Оболонь. ФОП двічі брав участь у закупівлях, має один контракт з виконкомом на закупівлю BMW X5.
Додамо, що торік у листопаді виконком напряму придбав Toyota Hilux у підприємиці Світлани Григоренко, яка так само загалом брала участь у 2 закупівлях, усі — з Кременчуцьким виконкомом. Загальна сума договорів складає 1,2 млн грн. Перший контракт жінка отримала у вересні 2023 року.
У квітні мерія придбала Toyota Hilux, що був у використанні, за 938 тисяч гривень у підприємиці-новачка. Закупівлю проводили без використання електронної системи та торгів з обґрунтуванням «Українська Визвольна Війна».
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