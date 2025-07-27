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«Не хотів загинути». Житель Полтавщини отримав вирок за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 992

У грудні 2023-го він отримав повістку та розписався за її отримання, але не з’явився у визначений час та місце для відправлення на службу

22 липня Великобагачанський районний суд Полтавської області виніс вирок 54-річному мешканцю селища, який ухилився від мобілізації. Його визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації — і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Про це стало відомо з рішення суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Як встановив суд, обвинувачений пройшов медичний огляд у серпні 2023 року і був визнаний придатним до служби. У грудні він отримав повістку та розписався за її отримання, але не з’явився у визначений час та місце для відправлення на службу.

У суді чоловік визнав свою вину, але пояснив, що не хотів іти на війну, бо «не хотів загинути»

— Його двічі возили до м. Сміла до військової частини, там його не взяли через те, що він мав судимості, потім повезли до Гончарівки, там не взяли через вік. Востаннє по повістці, бо не хотів загинути, об`єктивних причин не з`явитися не було, — написали у вироку суду зі слів обвинуваченого.

Також він спочатку стверджував, що хоче служити за контрактом, але пізніше від цього відмовився.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів — адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов. Зокрема, у Полтавській області викрили двох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які заробляли на військовозобов'язаних. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків військовозобов’язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

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Автор: Телеграф Джерело фото: pravda.if.ua
Теги: ухилення від мобілізації
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