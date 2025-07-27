Сьогодні в Україні відзначають День медика

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 155

Раніше це свято припадало на третю неділю червня, однак дату було змінено

Сьогодні, 27 липня, медпрацівники України відзначають своє професійне свято. З 2023 року в Україні День медичного працівника офіційно відзначається саме у цю дату, згідно з указом Президента № 327/2023.

Раніше це свято припадало на третю неділю червня, однак дату було змінено. 27 липня вшановують внесок медиків у боротьбу за життя і здоров’я громадян в умовах війни.

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