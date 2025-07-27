Протести проти закону щодо НАБУ і САП, наслідки атак РФ у Кременчуцькому районі: дайджест новин за тиждень

22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати.

Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності. На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.

Що відомо про закон № 12414

Закон № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачає зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.

Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.

Так, закон передбачає, що:

Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через його ухвалення фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».

— Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Реакція суспільства і влади

Вже 22 липня у різних містах України люди вийшли на мирні протести проти цього закону. У Кременчуці організували перший протест, який пройшов 23 липня. Втім він проходив впродовж кількох днів. Думки кременчуцьких протестувальників читайте ТУТ.

На тлі масових протестів президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій. 24 липня до Верховної Ради глава держави вніс законопроєкт № 13533 щодо «посилення повноважень НАБУ і САП».