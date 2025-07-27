Протести проти закону щодо НАБУ і САП, наслідки атак РФ у Кременчуцькому районі: дайджест новин за тиждень

22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати.
Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності. На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.
Закон № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачає зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.
Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.
Так, закон передбачає, що:
У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через його ухвалення фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».
Вже 22 липня у різних містах України люди вийшли на мирні протести проти цього закону. У Кременчуці організували перший протест, який пройшов 23 липня. Втім він проходив впродовж кількох днів. Думки кременчуцьких протестувальників читайте ТУТ.
На тлі масових протестів президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій. 24 липня до Верховної Ради глава держави вніс законопроєкт № 13533 щодо «посилення повноважень НАБУ і САП».
Цього тижня стало відомо, що на минулій сесії Кременчуцької міської ради 18 липня депутати погодили надати дозвіл виконавчому комітету на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва житла тимчасового проживання. Загальна площа — 9,4 га. Зведення будинків для вимушених переселенців планується у кварталі № 284.
Ймовірно, що мова йде про реалізацію проєкту «Посилення стійкості міст у сфері житла», участь у якій бере Кременчуцька громада у партнерстві з командою IWO e.V. та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.
Як раніше розповідав депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, у місті очікується створення 29 будинків 9-12 поверхів, загальною площею 100-120 тис.м².
Жителі будинку на проспекті Лесі Українки, 28 у Кременчуці б’ють на сполох: за їх словами, приміщення перебуває в аварійному стані, який чим далі — тим тільки гіршає. Кілька років тому міська влада обіцяла реконструювати його із залученням коштів Українського фонду соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччини. Проте далі обіцянок справа так і не зайшла.
Під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради 24 липня розглянули ситуацію навколо гуртожитку.
Як повідомив заступник міського голови Іван Москалик, будівля перебуває у складному технічному стані, попри те, що у 2018 році проводили технічне обстеження, а в 2019 році виконали ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання. Проте нині ситуація залишається критичною: заборгованість перед постачальниками послуг перевищує 1 мільйон гривень.
24 та 27 липня у Кременчуцькому районі зафіксували падіння уламків російських безпілотників. Внаслідок цих двох атак РФ пошкоджено будівлі. Постраждалих не було.
У справі щодо виїзду депутатів Полтавської обласної ради за кордон фігурує чиновник із Кременчука. В ухвалі Шевченківського районного суду від 19 червня зазначено, що суд надав доступ слідчим до речей та документів, які можуть мати необхідну інформацію при розслідуванні кримінального провадження.
Зокрема, стосовно фігуранта із Кременчука суд дозволив отримати «рішення про обрання заступником Кременчуцького міського голови директором установи». Про якого саме чиновника та яку установу йдеться, наразі інформації немає, оскільки у відкритому доступі текст ухвали знаходиться у знеособленому вигляді.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, працівники виконавчого комітету, які виїжджають за кордон, виконують відповідні доручення і звітують про свої відрядження. Під час засідання виконкому 24 липня він заявив, що «фіктивності там точно немає».
Водночас міський голова додав, що «не знає про кого йде мова» (в ухвалі суду — ред.). «Кременчуцький Телеграф» припустив, що ймовірно мова йде про Івана Москалика, адже серед заступників міського голови тільки він є директором установи — департаменту житлово-комунального господарства — і водночас депутатом Полтавської обласної ради.
25 липня, близько 20.00, група цивільних осіб на Полтавщині перекрила дорогу транспорту, в якому їхали мобілізовані до навчального центру. Внаслідок силових дій авто зазнало ушкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку.
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