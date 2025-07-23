«Так ми дійдемо до Північної Кореї». Що кажуть жителі Кременчука про резонансний закон щодо НАБУ і САП

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 101

23 липня у Кременчуці організували мирний протест проти закону № 12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт народні депутати підтримали 22 липня, він вже набув чинності. Протест розпочали у сквері імені Олега Бабаєва

Військовий Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» каже, що цей закон — це «удар і по українським воїнам».

#людина із кременю Кіборг з позивним «Акбар» мріє взяти участь у звільненні Криму

Акція проходить і біля зупинки громадського транспорту «Палац культи «Кредмаш». Фото: Віолетта Гава

— Україна стікає кров’ю, воює. Такі мирні протести — це нагадування, що народ не спить і може чинити спротив, — каже «Акбар».

Голова громадської організації «Полтавщина за справедливість» Ярослава Фідієва підтримує цю акцію, бо «так ми дійдемо до Північної Кореї».

— Ми переходимо до диктатури у військовий час. В той час, коли повинні підтримувати людей, нас просто вводять в якийсь диктаторський режим, — розповідає жінка.