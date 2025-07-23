«Так ми дійдемо до Північної Кореї». Що кажуть жителі Кременчука про резонансний закон щодо НАБУ і САП

23 липня у Кременчуці організували мирний протест проти закону № 12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт народні депутати підтримали 22 липня, він вже набув чинності. Протест розпочали у сквері імені Олега Бабаєва
Військовий Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» каже, що цей закон — це «удар і по українським воїнам».
#людина із кременю Кіборг з позивним «Акбар» мріє взяти участь у звільненні Криму
Голова громадської організації «Полтавщина за справедливість» Ярослава Фідієва підтримує цю акцію, бо «так ми дійдемо до Північної Кореї».
Обмеження повноважень НАБУ і САП: як за цей законопроєкт голосували нардепи з Кременчука і району
18-річна Анастасія приїхала з Горішніх Плавнів до Кременчука, щоб підтримати протест.
За словами ексдепутатки Кременчуцької районної ради Тати (Тетяни) Гусар, цей закон фактично «обмежує нашу євроінтеграцію».
— Я радію, що ці люди зібралися і підтримали ініціативу вийти проти злочинного закону. Моя особиста мотивація вийти на цю акцію полягала в тому, що ми маємо показати всій Україні, що Кременчуку теж не байдужий, і що тут не всі «ждуни».
Бо часто Кременчук позиціюють таким містом, в якому дуже багато проросійських людей. Направду люди, які прийшли сюди, хочуть відстояти незалежну Україну, — каже Гусар.
На протест вийшли і депутати Кременчуцької міської ради — Денис Терещенко та Лариса Гориславець. Додамо, що на тлі ухвалення нардепами законопроєкту № 12414 Терещенко заявив про свій вихід з фракції «Батьківщина» у міській раді: «жодного «проти»». Жодного голосу совісті!» Він зазначив, що не бажає бути поруч із тими, хто підтримує, на його думку, авторитарні ініціативи.
Приводом до акції стало голосування 22 липня у Верховній Раді: 263 депутати підтримали законопроєкт № 12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану. Втім резонансним він став через правки щодо САП і НАБУ.
Через ці правки законопроєкт передбачає, що:
У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через ухвалення цього законопроєкт фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».
Вже 23 липня на тлі протестів, що почали організовувати у різних містах України, президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій.
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