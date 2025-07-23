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«Так ми дійдемо до Північної Кореї». Що кажуть жителі Кременчука про резонансний закон щодо НАБУ і САП

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 101

 

23 липня у Кременчуці організували мирний протест проти закону № 12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Законопроєкт народні депутати підтримали 22 липня, він вже набув чинності. Протест розпочали у сквері імені Олега Бабаєва

Військовий Олександр Оловаренко з позивним «Акбар» каже, що цей закон — це «удар і по українським воїнам».

#людина із кременю Кіборг з позивним «Акбар» мріє взяти участь у звільненні Криму

Акція проходить і біля зупинки громадського транспорту «Палац культи «Кредмаш». Фото: Віолетта Гава
— Україна стікає кров’ю, воює. Такі мирні протести — це нагадування, що народ не спить і може чинити спротив, — каже «Акбар». 

Голова громадської організації «Полтавщина за справедливість» Ярослава Фідієва підтримує цю акцію, бо «так ми дійдемо до Північної Кореї».

 

— Ми переходимо до диктатури у військовий час. В той час, коли повинні підтримувати людей, нас просто вводять в якийсь диктаторський режим, — розповідає жінка. 

Обмеження повноважень НАБУ і САП: як за цей законопроєкт голосували нардепи з Кременчука і району

18-річна Анастасія приїхала з Горішніх Плавнів до Кременчука, щоб підтримати протест.

 

— Я тут, бо мене не влаштовує, які закони приймає наша держава. Тепер НАБУ, умовно, є іграшкою, яке можна тепер контролювати, що саме воно робить, і вони втрачають саму суть, яка була встановлена для них 10 років тому, — каже дівчина.

За словами ексдепутатки Кременчуцької районної ради Тати (Тетяни) Гусар, цей закон фактично «обмежує нашу євроінтеграцію».

 

— Я радію, що ці люди зібралися і підтримали ініціативу вийти проти злочинного закону. Моя особиста мотивація вийти на цю акцію полягала в тому, що ми маємо показати всій Україні, що Кременчуку теж не байдужий, і що тут не всі «ждуни».

Бо часто Кременчук позиціюють таким містом, в якому дуже багато проросійських людей. Направду люди, які прийшли сюди, хочуть відстояти незалежну Україну, — каже Гусар.

На протест вийшли і депутати Кременчуцької міської ради — Денис Терещенко та Лариса Гориславець. Додамо, що на тлі ухвалення нардепами законопроєкту № 12414 Терещенко заявив про свій вихід з фракції «Батьківщина» у міській раді: «жодного «проти»». Жодного голосу совісті!» Він зазначив, що не бажає бути поруч із тими, хто підтримує, на його думку, авторитарні ініціативи.

— Це кричуще питання. В Україні з’явилася диктатура і вона робить те, що робив останній раз Янукович. Приймаються закони, вночі йде підписання цих законів, вночі оприлюднення. Незалежно від того, що йде війна, країна має казати своє ставлення до таких процесів, — каже Терещенко. 
— Я прийшла підтримати людей, які виступають проти закону, який знищує незалежність антикорупційних органів. Я вважаю, що цей закон — він суперечить Майдану, Революції Гідності, згортає реформи і розвертає Україну від Європейського Союзу. Це чергова спроба розвернути Україну в сторону авторитаризму, — стверджує Лариса Гориславець. 

Що передувало 

Приводом до акції стало голосування 22 липня у Верховній Раді: 263 депутати підтримали законопроєкт № 12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану. Втім резонансним він став через правки щодо САП і НАБУ.

Через ці правки законопроєкт передбачає, що:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через ухвалення цього законопроєкт фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури». 

— Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Вже 23 липня на тлі протестів, що почали організовувати у різних містах України, президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: протест НАБУ САП прокуратура законопроєкт
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