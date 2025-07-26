Кременчуківець Тарас Кузик став чемпіоном світу з веслування на байдарках і каное серед молоді

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 88

Кременчуківець Тарас Кузик виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед молоді до 23 років. Переможцем спортсмен став у каное-четвірці на дистанції 500 м. Про це інформують у Федерації каное України 25 липня.

Чемпіонат триває у португальському місті Монтемор-о-Вельо. Українська збірна представлена 34 спортсменами, які стартують в 32-х видах програми. Очолює команду головний тренер національної збірної команди України Юрій Чебан.

Нагадаємо, нещодавно на молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное Тарас Кузик виборов «срібло» у змішаній каное-четвірці на дистанції 500 м.