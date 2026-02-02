«Перед такими як він варто ставати на коліна»: у Кременчуці попрощалися із загиблим нацгвардійцем Олексієм «Поетом» Отяковським

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

У 20 років Олексій підписав контракт і добровільно став на захист України

Сьогодні, 2 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну молодшого сержанта Олексія Отяковського з позивним «Поет». Народився захисник 14 лютого 2024 року у Кременчуці, навчався у ліцеї № 25, а згодом — у Кременчуцькому льотному коледжі.

Попрощатися із полеглим бійцем зібралися багато людей — його рідні та друзі, однокласники та одногрупники, знайомі родини. Приїхали провести в останню путь товариша і його бойові побратими.

Анастасія була однокласницею Олексія, говорить, той завжди був добрим та щирим з усіма.

— Він міг завжди виручити і в усьому допомогти. Пішов на війну добровольцем — сам підписав контракт. А ми вже тоді як дізналися про його службу, то і однокласники, і вчителі — усі допомагали йому чим могли, — ділиться дівчина.

Пригадує учня і класна керівниця Олексія, Євгенія Олександрівна:

— Льоша був таким спокійним хлопчиком. Але попри все пішов захищати країну тоді, коли міг цього не робити. Він пішов сміливо, говорив: хто, якщо не я. Перед такими як він потрібно ставати на коліна, тому що вони дійсно герої, — розповідає жінка.

Євгенія Олександрівна також додає, що у шкільні роки Олексій захоплювався радіоконструюванням — був призером і міських, і обласних конкурсів.

За словами офіцера відділення цивільно-військового співробітництва лейтенанта Іванчикова, Олексій Отяковський підписав контракт на службу в лавах Національної гвардії України у вересні 2024 року.