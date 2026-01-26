ГО "Захист держави"
Минулого тижня у Кременчуці народилася двійня дівчат

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Однак хлопчиків за тиждень народилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 19 по 25 січня, у Кременчуці народилися 26 малюків. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків цього тижня народилося більше: їх 15, а дівчаток 11.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 18 малюків — 11 хлопчиків та 7 дівчаток. У пологому відділенні лікарні «Правобережна» народилося 8 дітей — 4 хлопчики та 4 дівчинки.

Відомо також, що серед новонароджених — двійня дівчаток.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилися 16 немовлят.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: mc-alternativa.com.ua
