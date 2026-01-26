Минулого тижня у Кременчуці народилася двійня дівчат

За попередній тиждень, із 19 по 25 січня, у Кременчуці народилися 26 малюків. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Хлопчиків цього тижня народилося більше: їх 15, а дівчаток 11.
У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 18 малюків — 11 хлопчиків та 7 дівчаток. У пологому відділенні лікарні «Правобережна» народилося 8 дітей — 4 хлопчики та 4 дівчинки.
Відомо також, що серед новонароджених — двійня дівчаток.
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилися 16 немовлят.
