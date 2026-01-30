Обережно — фейки: у соцмережах знову з’явилися маніпуляції щодо експорту електроенергії Україною

Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі
У соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав в умовах довготривалих знеструмлень для більшості споживачів.
Це — неправда і елемент ворожої ІПСО. Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі. Про це повідомила НЕК «Укренерго».
В «Укренерго» зазначають, що будь-хто може особисто перевірити відсутність експорту електроенергії з України на офіційних сторінках міжнародних організацій та платформ. Зокрема, на відповідній сторінці ENTSO-E (там, де відображаються саме комерційні обміни електроенергією), або на європейській аукціонній платформі JAO.
Також результати всіх щоденних і довгострокових аукціонів публікуються на Аукціонній платформі НЕК «Укренерго».
У компаніїї пояснюють, що українська енергосистема є частиною загальноєвропейської. А коли енергосистеми з'єднані між собою (як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки.
Експорт електроенергії з України та її перетоки: міфи, маніпуляції чи ІПСО
«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про міфи та фейки щодо «експорту електроенергії з України». Маніпулятори зазвичай посилаються на сайт ENTSO-E, де нібито можна знайти цьому підтвердження. Це свідома маніпуляція, схожа на ворожу ІПСО. Замість комерційного експорту електроенергії, який припинений з травня 2024 року, маніпулятори демонструють сторінку з даними про фізичні транскордонні перетоки та транзит електроенергії.
Імпорт електроенергії у грудні порівняно з листопадом зріс на 53%: Україна встановила рекорд
Нещодавно ми повідомляли, що грудень 2025 року став піковим для українського енергоринку — обсяги імпорту електроенергії зросли на 53% порівняно з листопадом, сягнувши майже 640 тисяч МВт-год. Це найвищий показник за весь минулий рік.
А перед тим ми писали, що у листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік.
Ми також писали, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт.
