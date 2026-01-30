Обережно — фейки: у соцмережах знову з’явилися маніпуляції щодо експорту електроенергії Україною

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 268

Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі

У соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав в умовах довготривалих знеструмлень для більшості споживачів.

Це — неправда і елемент ворожої ІПСО. Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах — посіяти недовіру, злість та розбрат у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

— Починаючи з жовтня минулого року, росія відновила регулярні масовані атаки на обʼєкти нашої енергетики. Внаслідок цього — в енергосистемі виник суттєвий дефіцит потужності. За таких умов, експорт електроенергії з України НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВЗАГАЛІ. Наразі всі українські електростанції працюють виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання, — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначають, що будь-хто може особисто перевірити відсутність експорту електроенергії з України на офіційних сторінках міжнародних організацій та платформ. Зокрема, на відповідній сторінці ENTSO-E (там, де відображаються саме комерційні обміни електроенергією), або на європейській аукціонній платформі JAO.

Також результати всіх щоденних і довгострокових аукціонів публікуються на Аукціонній платформі НЕК «Укренерго».

— Будь ласка, перевіряйте інформацію лише на офіційних сторінках. Пам’ятайте, що дані з розділу ENTSO-E про фізичні перетоки електроенергії, які часто, помилково або цілеспрямовано, видають за «докази» у соцмережах — не свідчать про наявність експорту електроенергії з України, — закликають в НЕК «Укренерго».

У компаніїї пояснюють, що українська енергосистема є частиною загальноєвропейської. А коли енергосистеми з'єднані між собою (як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки.

— Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди остаточний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон — стільки згодом і повертається. Крім того, територією України, здійснюється транзит електроенергії з однієї держави в іншу, що теж відображається як фізичний перетік, — пояснюють енергетики.

Експорт електроенергії з України та її перетоки: міфи, маніпуляції чи ІПСО

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про міфи та фейки щодо «експорту електроенергії з України». Маніпулятори зазвичай посилаються на сайт ENTSO-E, де нібито можна знайти цьому підтвердження. Це свідома маніпуляція, схожа на ворожу ІПСО. Замість комерційного експорту електроенергії, який припинений з травня 2024 року, маніпулятори демонструють сторінку з даними про фізичні транскордонні перетоки та транзит електроенергії.

Імпорт електроенергії у грудні порівняно з листопадом зріс на 53%: Україна встановила рекорд

Нещодавно ми повідомляли, що грудень 2025 року став піковим для українського енергоринку — обсяги імпорту електроенергії зросли на 53% порівняно з листопадом, сягнувши майже 640 тисяч МВт-год. Це найвищий показник за весь минулий рік.

А перед тим ми писали, що у листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік.

Ми також писали, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт.