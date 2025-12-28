ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Політика, Полтавщина

Ексочільниця «Слуги народу» на Полтавщині отримала підозру від НАБУ — «Українська Правда»

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 159

 

Йдеться про народну депутатку Ольгу Савченко

Колишня очільниця обласної організації партії «Слуга народу» та народна депутатка Ольга Савченко отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що розслідування НАБУ стосується викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Слідство вважає, що учасники групи отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Окрім Ольги Савченко, підозри отримали ще кілька народних депутатів від «Слуги народу» — Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Джерела УП не виключають, що перелік підозрюваних може розширитися.

Нагадаємо, Ольга Савченко очолювала Полтавську обласну організацію партії «Слуга народу» з червня 2020 року по лютий 2021 року.

Зауважимо також, що торік улітку Савченко та ще троє нардепів від Полтавщини (в тому числі і Юрій Шаповалов) не підписала документ в підтримку законопроєкту про заборону УПЦ (МП), а цьогоріч підтримала закон № 12414, який обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Не виділяється відмінною репутацією і чоловік Ольги Савченко, колишній депутат обласної ради від тієї ж «Слуги народу» Олександр Смірнов: чоловік отримав обвинувальний вирок у справі про заволодіння коштами з обласного бюджету.

За версією слідства, у грудні 2022 року він домігся оформлення одноразової матеріальної допомоги на лікування своїй двоюрідній сестрі, однак кошти, за даними обвинувачення, призначалися для нього самого. Йшлося про 110 тисяч гривень.

4 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав Смірнова винним за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС залишила вирок без змін, після чого його взяли під варту.

У грудні Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував рішення апеляції та направив справу на новий розгляд. Смірнова звільнили з-під варти, обравши запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Слуга народу підозра НАБУ Ольга Савченко
