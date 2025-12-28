Ексочільниця «Слуги народу» на Полтавщині отримала підозру від НАБУ — «Українська Правда»

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 159

Колишня очільниця обласної організації партії «Слуга народу» та народна депутатка Ольга Савченко отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що розслідування НАБУ стосується викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Слідство вважає, що учасники групи отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Окрім Ольги Савченко, підозри отримали ще кілька народних депутатів від «Слуги народу» — Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Джерела УП не виключають, що перелік підозрюваних може розширитися.

Нагадаємо, Ольга Савченко очолювала Полтавську обласну організацію партії «Слуга народу» з червня 2020 року по лютий 2021 року.

Зауважимо також, що торік улітку Савченко та ще троє нардепів від Полтавщини (в тому числі і Юрій Шаповалов) не підписала документ в підтримку законопроєкту про заборону УПЦ (МП), а цьогоріч підтримала закон № 12414, який обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Не виділяється відмінною репутацією і чоловік Ольги Савченко, колишній депутат обласної ради від тієї ж «Слуги народу» Олександр Смірнов: чоловік отримав обвинувальний вирок у справі про заволодіння коштами з обласного бюджету.

За версією слідства, у грудні 2022 року він домігся оформлення одноразової матеріальної допомоги на лікування своїй двоюрідній сестрі, однак кошти, за даними обвинувачення, призначалися для нього самого. Йшлося про 110 тисяч гривень.

4 червня 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав Смірнова винним за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС залишила вирок без змін, після чого його взяли під варту.

У грудні Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував рішення апеляції та направив справу на новий розгляд. Смірнова звільнили з-під варти, обравши запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.