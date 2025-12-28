У Полтаві відкрили меморіал воїнам ТЦК та СП, які загинули на фронті

Учора, 27 грудня, у Полтаві відкрили меморіал на честь зведеного штурмового загону «Одін», до складу якого входили військовослужбовці центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавщини. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.

На відкриття меморіалу зібралися діючі військові, ветерани, волонтери та рідні загиблих. Присутні вшанували полеглих побратимів і зниклих безвісти хвилиною мовчання.

Як повідомили організатори заходу, військовослужбовці ТЦК та СП Полтавщини з перших днів повномасштабного вторгнення готувалися до оборони регіону, а згодом брали безпосередню участь у бойових діях на різних напрямках. У 2022 році вони воювали на Бахмутському напрямку та боронили кордони України у Чернігівській і Сумській областях, у 2023 році — у районі Серебрянського лісництва, а у 2024 році — під Авдіївкою.

Військові ТЦК та СП Полтавщини добровільно долучилися до бойових підрозділів, прагнучи захищати Україну не лише в тилу, а й на передовій. Так було сформовано кілька підрозділів, найвідомішим із яких став зведений штурмовий загін «Одін».

Нині частина бійців продовжує службу у ТЦК та СП або в інших підрозділах Збройних сил України, дехто завершив військову службу. Імена загиблих воїнів, зазначили учасники заходу, навіки закарбовані в історії боротьби за незалежність України.

Нагадаємо, влітку у Кобеляках відкрили меморіальну стелу на честь полеглих військових ТЦК та СП.