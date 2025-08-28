У Кобеляках відкрили меморіальну стелу на честь полеглих військових ТЦК та СП

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 67

У Кобеляках відкрили меморіальну стелу на честь військовослужбовців, які у різний час проходили службу у 3-му відділі Полтавського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і віддали життя за незалежність України. Про це повідомили в Полтавському ОТЦК та СП.

На плиті викарбувані десять імен солдатів, сержантів та офіцерів:

старший сержант Василь Грицай (1972–2024), учасник АТО, загинув під час служби на Донеччині;

солдат Олександр Кишко (1977–2022), помер від поранень після боїв під Попасною;

солдат Олексій Скрипник (1976–2022), загинув під час штурму в районі Вершини;

рядовий Сергій Биба (1979–2022), поліг під Курдюмівкою на Донеччині;

солдат Михайло Сабадир (1972–2024), загинув у Запорізькій області, повернувшись на службу після поранення;

підполковник Сергій Іщенко (1979–2024), офіцер ОК «Північ», помер у шпиталі від хвороби;

молодший сержант Сергій Андріянов (1973–2024), загинув у бою під Авдіївкою;

сержант Дмитро Бурмістров (1989–2024), військовий медик і боєць зенітно-ракетного підрозділу, загинув під Роботиним;

старший сержант Микола Кривошлик (1977–2022), боєць 72-ї бригади, загинув під час артобстрілу під Семигір’ям;

капітан Сергій Шива (1964–2019), офіцер ЗСУ, учасник АТО, помер від хвороби, отриманої на службі.

Організатори наголосили, що стела є символом пам’яті й вдячності за мужність і самопожертву українських воїнів, а також нагадуванням для майбутніх поколінь про ціну свободи.