У Кременчуці відшкодують вартість навчання учаснику бойових дій

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 185

У Кременчуці продовжують відшкодовувати вартість навчання у закладах вищої освіти коштом бюджету міської територіальної громади військовим, евтеранам та учасникам бойових дій. Із проєкту рішення виконкому стало відомо, що ще одному захиснику виділяють кошти на таку компенсацію.

Відповідне рішення реалізується в межах міської комплексної програми «Ветерани Кременчука» на 2024–2026 роки.

Згідно з документом, відшкодування вартості навчання призначили одному учаснику бойових дій. Він навчається за денною формою за спеціальністю «Право» у Придніпровському інституті ПрАТ «ВНЗ „Міжрегіональна академія управління персоналом“». Період навчання, який підлягає компенсації, — з вересня 2024 року по червень 2027 року.

Нагадаємо, торік у Кременчуці відшкодували вартість навчання трьом студентам КрНУ, які мають статуси учасників бойових дій.