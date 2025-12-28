Кременчуківця засудили за вбивство жінки та замах на життя двох людей, серед них — дитина

Під час затримання на місці події обвинувачений поводився неадекватно та говорив про «демонів» та «інопланетян»

На Полтавщині суд визнав кременчуківця винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох людей, одна з яких — малолітня дитина з інвалідністю. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 24 грудня.

Відомо, що подія сталася 7 січня 2024 року в одному з приватних будинків у Лубнах. Обвинувачений прийшов до домогосподарства, де проживали його знайомі. За версією обвинувачення, причиною стали особисті неприязні стосунки, і чоловік мав намір убити трьох людей — жінку, чоловіка та дитину.

У матеріалах справи йдеться, що спочатку нападник намагався вдарити жінку ножем, який приніс із собою. Її співмешканець почув крики, вибіг із кімнати, втрутився і під час боротьби вибив ніж із рук нападника та повалив його на підлогу. Далі коли чоловік на короткий час відійшов до іншої кімнати, обвинувачений взяв кухонний ніж і знову напав на жінку — від отриманих поранень вона померла. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала на місці події.

Після цього, за висновками суду, обвинувачений напав на співмешканця жінки. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, однак вижив — суд зазначив, що це стало можливим завдяки своєчасній медичній допомозі.

Після цього нападник завдав поранення малолітній дитині з інвалідністю. Травма була кваліфікована як легка, із короткочасним розладом здоров’я. Дитина також вижила завдяки допомозі медиків.

У вироку йдеться, що поліцейські, які прибули на виклик, зайшли в будинок і побачили сліди крові, а також дитину з пораненням. У сусідній кімнаті вони виявили жінку без ознак життя. Сам обвинувачений на місці поводився неадекватно та говорив про «демонів» чи «інопланетян».

Обвинувачений провини не визнав і просив його виправдати. Водночас суд дійшов висновку, що вина чоловіка доведена: зокрема, на це вказували показання потерпілих і свідків, огляди місця події, відео з бодікамер поліцейських, а також результати експертиз (у тому числі ДНК-досліджень слідів крові на вилучених предметах).

Суд також врахував висновок психолого-психіатричної експертизи: у чоловіка діагностували розлад, пов’язаний з епілепсією, і визнали його обмежено осудним — тобто таким, що не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, але підлягає кримінальній відповідальності.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, а також застосував примусову амбулаторну психіатричну допомогу за місцем відбування покарання. З чоловіка також постановили стягнути 68 347,72 грн витрат на експертизи.

