Перші 5 000 FPV-дронів від операції «Єдність» уже в Україні — Михайло Федоров

Фонд допомоги армії «Повернись живим» отримав першу партію у 5000 дронів-камікадзе, які придбав у рамках спільної з United24 і monobank Операції «Єдність».
Про це повідомив у Телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.