Перші 5 000 FPV-дронів від операції «Єдність» уже в Україні — Михайло Федоров

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 99

Українці зібрали на дрони 235 млн грн за три дні

Фонд допомоги армії «Повернись живим» отримав першу партію у 5000 дронів-камікадзе, які придбав у рамках спільної з United24 і monobank Операції «Єдність».

Про це повідомив у Телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.