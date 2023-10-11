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Перші 5 000 FPV-дронів від операції «Єдність» уже в Україні — Михайло Федоров

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 99

 

Українці зібрали на дрони 235 млн грн за три дні

Фонд допомоги армії «Повернись живим» отримав першу партію у 5000 дронів-камікадзе, які придбав у рамках спільної з United24 і monobank Операції «Єдність».

Про це повідомив у Телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

— Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000. Цих пташок придбали завдяки спільному збору UNITED24, Повернись живим та monobank. І, звісно, шаленій підтримці від вас — 235 000 000 гривень за три дні. Неймовірний результат. Коли ми плюс — у ворога мінус, — зазначив Михайло Федоров.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: дрони Монобанк Мінцифра збір коштів
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