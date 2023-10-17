Скільки вільних місць є в дитячих садках Кременчука

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Скільки вільних місць є у дитячих садках Кременчука, 17 жовтня повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

У нашому місті діють 46 садків та 1 дошкільний структурний підрозділ початкової школи № 15. З них 22 наразі працюють в очній або змішаній формі, інші продовжують працювати дистанційно. Також на цьому тижні запрацює садочок № 59, який прийматиме дітей на цілий день.

У дошкільних закладах, які готові прийняти малечу на повний робочий день з триразовим харчуванням, є наступна кількість вільних місць:

ЗДО № 4 (на базі гімназії № 7) — 24;

ЗДО № 6 (Потоки), № 18 — по 3 в кожному;

ЗДО № 29 (від 3 до 4 років), № 63 та № 80 (на базі ЗДО № 63) — по 4 в кожному;

ЗДО № 13 (від 5 років, на базі гімназії № 23), № 19, № 28, № 60, № 61 (на базі ЗДО № 64) та № 64 — по 5 в кожному;

ЗДО № 65 (на базі ЗДО № 78) — 6;

ЗДО № 78 (від 3 до 4 років) — 8;

ЗДО № 12 — 10;

структурний підрозділ початкової школи № 15 (від 3 до 4 років) — 15.

У садках з режимом короткотривалого перебування така кількість вільних місць:

ЗДО № 13 (на базі Крюківської районної адміністрації) — 10;

ЗДО № 25 (на базі ліцею № 4 «Кремінь») — 3;

ЗДО № 26 — 10;

ЗДО № 41 та № 62 (на базі гімназії № 27) — по 4 в кожному.

За більш детальною інформацією можна звернутись до адміністрації обраного садка. Телефони садочків за посиланням.