Скільки вільних місць є в дитячих садках Кременчука

Скільки вільних місць є у дитячих садках Кременчука, 17 жовтня повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
У нашому місті діють 46 садків та 1 дошкільний структурний підрозділ початкової школи № 15. З них 22 наразі працюють в очній або змішаній формі, інші продовжують працювати дистанційно. Також на цьому тижні запрацює садочок № 59, який прийматиме дітей на цілий день.
У дошкільних закладах, які готові прийняти малечу на повний робочий день з триразовим харчуванням, є наступна кількість вільних місць:
У садках з режимом короткотривалого перебування така кількість вільних місць:
За більш детальною інформацією можна звернутись до адміністрації обраного садка. Телефони садочків за посиланням.
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