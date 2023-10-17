Що знищили ЗСУ під час ураження аеродромів окупантів у Луганську та Бердянську

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 225

У ніч проти 17 жовтня ЗСУ успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. У результаті операції «DRAGONFLY» російські вороги зазначили чималих втрат. Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій.

У повідомленні йдеться, що нещодавно українські захисники отримали інформацію про те, що у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську російські окупанти активно використовують аеродроми та розміщують на них свою техніку.

Дану інформацію перевірили та підтвердили. Маючи координати аеродромів, ЗСУ завдали по ним успішних ударів.

У результаті них окупанти зазнали значних втрат. Було знищено:

9 гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

злітні смуги аеродромів.

Повідомляється, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку, а детонація у Луганську тривала до 11.00.

— Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів, — додають у ССО.