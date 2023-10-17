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Що знищили ЗСУ під час ураження аеродромів окупантів у Луганську та Бердянську

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 225

 Операція «DRAGONFLY» Сил спеціальних операцій ЗСУ завдала ворогу великих втрат

У ніч проти 17 жовтня ЗСУ успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. У результаті операції «DRAGONFLY» російські вороги зазначили чималих втрат. Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій. 

У повідомленні йдеться, що нещодавно українські захисники отримали інформацію про те, що у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську російські окупанти активно використовують аеродроми та розміщують на них свою техніку.

Дану інформацію перевірили та підтвердили. Маючи координати аеродромів, ЗСУ завдали по ним успішних ударів. 

У результаті них окупанти зазнали значних втрат. Було знищено:

  • 9 гелікоптерів різних модифікацій;
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
  • пускова установка ППО;
  • склад боєприпасів;
  • злітні смуги аеродромів. 

Повідомляється, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку, а детонація у Луганську тривала до 11.00. 

— Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів, — додають у ССО. 
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: uk.wikipedia
Теги: ССО ЗСУ аеродром Бердянськ Луганськ
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