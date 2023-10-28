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На Полтавщині через негоду більше 40 тисяч людей залишилися без світла

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 346

 

Знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах області

Унаслідок негоди на Полтавщині в понад 40 тисяч людей відсутнє електропостачання. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Через сильні пориви вітру знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах області – Кременчуцькій, Полтавській, Диканській, Котелевській, Зіньківській, Миргородській, Шишацькій, Великобагачанській, Лубенській, Пирятинській, Оржицькій, Хорольській, Семенівській, Глобинській та Козельщинській.

Енергетики відновлюють електропостачання в домівки людей. Працюють 105 аварійних бригад, 315 робітників та 118 одиниць техніки.

Нагадаємо, у селищі Котельва вітрюган зірвав дах кінотеатру.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: негода вітер відсутня електроенергія
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