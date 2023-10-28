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Злата Огнєвіч запрошує на грандіозний концерт в супроводі струнного оркестру у Кременчуці

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 738

   

29 жовтня, Міський палац культури. Квитки від 180 грн – кількість обмежена!

До цього концерту артистка готує спеціальну святкову програму спільно з гуртом Kazka Records Band та струнним оркестром. Будемо співати разом всім відомі хіти «Буревіями», «Солодка кара», «Зозуля», «Лелека», «Як мені бути», «Світло», «Танцювати». Також Злата виконає нову пісню «Янгол», у якій розповідає про почуття жінок, котрі чекають звістку від своїх коханих на фронті.

Концерт буде супроводжуватись захоплюючим світловим шоу, яке підкреслить кожну ноту незабутнього голосу Злати та додасть магічної аури виступу. Ви отримаєте неповторні враження від поєднання захоплюючого вокалу, мелодійної музики, фантастичного світла і неповторної атмосфери концерту.

Концерт Злати Огнєвіч обіцяє стати справжнім святом, наповненим магією музики!

Дітям до 12 років вхід безкоштовний.

Встигни обрати квитки!

https://starlabel.pro/event/322682-8532966-1685779471/

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Автор: маркетінг
Теги: Злата Огневич концерт оркестр МПК
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