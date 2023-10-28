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Негода лютує: на Полтавщині вітрюган зірвав дах кінотеатру (додано)

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 1 716

 

Кременчужан закликають по можливості залишатися вдома

28 жовтня на Полтавщині лютує негода – сильний вітрюган валить дерева і зриває покрівлю з дахів, зокрема і у Кременчуці.

Кременчуцьке районне управління інформує, що до кінця дня пориви вітру досягатимуть 25-28 м/c (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

Поліція Полтавської області повідомила, що у селищі Котельва сильний порив вітру повністю розкрив дах кінотеатру. Ніхто не постраждав. Наразі у Котельві усувають наслідки стихії.

Кременчужан закликають по можливості залишатися вдома та дотримуватися наступних правил:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Додано:

Пресслужба Кременчуцької міськради повідомила, що протягом дня аварійні бригади КП «Благоустрій Кременчука» ліквідували наслідки негоди за 15 адресами. Працівники підприємства прибирають дерева та гілки, які впали на дороги, тротуари та у дворах кременчужан. 

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Автор: Катерина Турубара
Теги: негода вітер дах кінотеатр Котельва
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