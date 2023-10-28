28 жовтня на Полтавщині лютує негода – сильний вітрюган валить дерева і зриває покрівлю з дахів, зокрема і у Кременчуці.
Кременчуцьке районне управління інформує, що до кінця дня пориви вітру досягатимуть 25-28 м/c (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).
Поліція Полтавської області повідомила, що у селищі Котельва сильний порив вітру повністю розкрив дах кінотеатру. Ніхто не постраждав. Наразі у Котельві усувають наслідки стихії.
Кременчужан закликають по можливості залишатися вдома та дотримуватися наступних правил:
Додано:
Пресслужба Кременчуцької міськради повідомила, що протягом дня аварійні бригади КП «Благоустрій Кременчука» ліквідували наслідки негоди за 15 адресами. Працівники підприємства прибирають дерева та гілки, які впали на дороги, тротуари та у дворах кременчужан.
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