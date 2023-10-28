Який вигляд має укриття під мерією Кременчука і чи можна туди ходити містянам

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28 жовтня журналісти та містяни мали змогу побачити, який вигляд має укриття під мерією нашого міста. Під час ранкового пікету на підтримку української армії пролунала сирена, і мітингувальники разом з представниками міської влади спустилися у сховище.

Міський голова Віталій Малецький розповів, що під час повітряної тривоги в цьому укритті проводять сесії Кременчуцької міської ради, засідання виконкому. Також сюди приходить працювати служба допомоги мера кременчужанам (15-63), для цього є необхідне обладнання.

Для того, щоб співробітники мерії за необхідності могли працювати в укритті 24/7, у ньому є комора із запасами, кухня з плитою, холодильником та скороваркою, роздягальня, душ та туалет, генератор та запас води.

Люди почали розпитувати мера, чому під час повітряних тривог кременчужан не пускають у це укриття, а радять шукати прихистку деінде. Він відповів, що це не так, і містяни можуть вільно заходити у це приміщення, їх мають пропускати.