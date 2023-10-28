На Кременчуччині водій в'їхав у паркан, а потім збив чоловіка

28 жовтня близько 6.30 в селі Малі Липняги Кременчуцького району 28-річний водій на авто ВАЗ в’їхав у паркан, після чого збив місцевого чоловіка, який стояв біля паркану. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.
54-річного потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні.
Поліціянти встановили, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.