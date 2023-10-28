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Надзвичайні новини

На Кременчуччині водій в'їхав у паркан, а потім збив чоловіка

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 193

 

Керманич був нетверезим

28 жовтня близько 6.30 в селі Малі Липняги Кременчуцького району 28-річний водій на авто ВАЗ в’їхав у паркан, після чого збив місцевого чоловіка, який стояв біля паркану. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

54-річного потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліціянти встановили, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП паркан нетверезий водій
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