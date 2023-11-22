Убила, тіло загорнула у килим і винесла — кременчужанку посадили на 10 років

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 474

Кременчужанку визнали винною у вбивстві та посадили на 10 років. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.

Йдеться про подію, що трапилася у червні 2021 року в Кременчуці, на спільній кухні «малосімейки».

Прокурор у суді довів, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарила сусіда ножем у серце. Після скоєного загорнула тіло в килим, який наступної ночі разом із братом винесла на вулицю і залишила під парканом сусіднього будинку. Особисті речі потерпілого викинула на смітник. Тіло зранку знайшли сусіди, які впізнали померлого і килим, за яким поліцейські визначили підозрювану.