Кременчужанку визнали винною у вбивстві та посадили на 10 років. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.
Йдеться про подію, що трапилася у червні 2021 року в Кременчуці, на спільній кухні «малосімейки».
Прокурор у суді довів, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарила сусіда ножем у серце. Після скоєного загорнула тіло в килим, який наступної ночі разом із братом винесла на вулицю і залишила під парканом сусіднього будинку. Особисті речі потерпілого викинула на смітник. Тіло зранку знайшли сусіди, які впізнали померлого і килим, за яким поліцейські визначили підозрювану.
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