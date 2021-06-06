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У центрі Кременчука знайшли тіло 27-річного чоловіка у килимі (підозрювана в ізоляторі)

Вчора, 13:32 Переглядів: 14 275 Коментарів: 4

 

Особа загиблого встановлена

6 червня в центрі Кременчука на вул.Шевченка знайшли тіло 27-річного чоловіка, замотане в килим. Про це повідомляють очевидці.

 

Поліцейські обійшли сусідні будинки, опитали людей і встановили особу загиблого.

Зараз очікують криміналістів з Полтави, які допоможуть встановити подробиці того, що сталося з чоловіком.

За словами очевидців, на тілі є ножові поранення.

 


Доповнено:

За даними з власних джерел, чоловіка імовірніше за все вбила знайома, з якою вони разом пили. Тіло у килимі винести допоміг їй брат. За килимом її і впізнали. Жінку затримали і помістили в ізолятор.

Конфлікт стався ще у п'ятницю, 4 червня, але від тіла позбулися лише в ніч на неділю, 6 червня.


Доповнено:

За фактом вбивства відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським досить швидко вдалося встановити особу, яка підозрюється у вчиненні цього злочину. Нею виявилась 48-річна сусідка померлого по гуртожитку.

- Упродовж кількох годин слідчі та оперативники встановили, що до умисного вбивства причетна місцева 48-річна жінка, яка мешкає в  тому ж гуртожитку, де проживав потерпілий. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури її затримано  в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На часі фігурантці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу, - повідомив Іван Жук, начальник Кременчуцького райуправління поліції.

За попередньою версією слідства, конфлікт між підозрюваною та потерпілим виник на ґрунті особистих неприязних стосунків у гуртожитку, в приміщенні загальної кухні, де загиблий винаймав кімнату. Обставини злочину з’ясовує слідство. У разі доведення судом вини жінці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

13
Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть
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Коментарі: 4

159
AMD:
Сьогодні, 09:25

А почему не с Киева или Интерпола вызывали криминалиста ?


18 4
1 185
hunter:
Сьогодні, 10:38

Цитата: AMD

А почему не с Киева или Интерпола вызывали криминалиста ?

Так это то криминалист,что заключение дал про отравление девочки в Бреусевке.


8 4
537
shtai:
Сьогодні, 10:52

Цитата: AMD

А почему не с Киева или Интерпола вызывали криминалиста ?

Погодите, они еще и ФБР (по нашему ГБР) подключат в этом сложном деле. Вы разве не видели сериалы детективные американские? У нас же все теперь как США. Ну почти все.

 

Кременчуг с нынишним мэром плавно превращается в село:

1. Полиции нет. Решают только политические вопросы по устранению неугодных.

2. Прокуратуры нет, причина как и в первом пункте.

3. Морга нет (он же уже частный), а значит скоро вскрытия будут делать только в Полтаве.


29 3
45
Sharperok:
Сьогодні, 14:12

Цитата: shtai
Цитата: AMD

А почему не с Киева или Интерпола вызывали криминалиста ?

Погодите, они еще и ФБР (по нашему ГБР) подключат в этом сложном деле. Вы разве не видели сериалы детективные американские? У нас же все теперь как США. Ну почти все.

 

Кременчуг с нынишним мэром плавно превращается в село:

1. Полиции нет. Решают только политические вопросы по устранению неугодных.

2. Прокуратуры нет, причина как и в первом пункте.

3. Морга нет (он же уже частный), а значит скоро вскрытия будут делать только в Полтаве.

Ноно смотрите сейчас полицию нравов превлекут! joyjoy


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