У центрі Кременчука знайшли тіло 27-річного чоловіка у килимі (підозрювана в ізоляторі)

Вчора, 13:32 Переглядів: 14 275 Коментарів: 4

6 червня в центрі Кременчука на вул.Шевченка знайшли тіло 27-річного чоловіка, замотане в килим. Про це повідомляють очевидці.

Поліцейські обійшли сусідні будинки, опитали людей і встановили особу загиблого.

Зараз очікують криміналістів з Полтави, які допоможуть встановити подробиці того, що сталося з чоловіком.

За словами очевидців, на тілі є ножові поранення.





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За даними з власних джерел, чоловіка імовірніше за все вбила знайома, з якою вони разом пили. Тіло у килимі винести допоміг їй брат. За килимом її і впізнали. Жінку затримали і помістили в ізолятор.

Конфлікт стався ще у п'ятницю, 4 червня, але від тіла позбулися лише в ніч на неділю, 6 червня.





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За фактом вбивства відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським досить швидко вдалося встановити особу, яка підозрюється у вчиненні цього злочину. Нею виявилась 48-річна сусідка померлого по гуртожитку.

- Упродовж кількох годин слідчі та оперативники встановили, що до умисного вбивства причетна місцева 48-річна жінка, яка мешкає в тому ж гуртожитку, де проживав потерпілий. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На часі фігурантці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу, - повідомив Іван Жук, начальник Кременчуцького райуправління поліції.

За попередньою версією слідства, конфлікт між підозрюваною та потерпілим виник на ґрунті особистих неприязних стосунків у гуртожитку, в приміщенні загальної кухні, де загиблий винаймав кімнату. Обставини злочину з’ясовує слідство. У разі доведення судом вини жінці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.