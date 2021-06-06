У центрі Кременчука знайшли тіло 27-річного чоловіка у килимі (підозрювана в ізоляторі)

6 червня в центрі Кременчука на вул.Шевченка знайшли тіло 27-річного чоловіка, замотане в килим. Про це повідомляють очевидці.
Поліцейські обійшли сусідні будинки, опитали людей і встановили особу загиблого.
Зараз очікують криміналістів з Полтави, які допоможуть встановити подробиці того, що сталося з чоловіком.
За словами очевидців, на тілі є ножові поранення.
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За даними з власних джерел, чоловіка імовірніше за все вбила знайома, з якою вони разом пили. Тіло у килимі винести допоміг їй брат. За килимом її і впізнали. Жінку затримали і помістили в ізолятор.
Конфлікт стався ще у п'ятницю, 4 червня, але від тіла позбулися лише в ніч на неділю, 6 червня.
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За фактом вбивства відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським досить швидко вдалося встановити особу, яка підозрюється у вчиненні цього злочину. Нею виявилась 48-річна сусідка померлого по гуртожитку.
За попередньою версією слідства, конфлікт між підозрюваною та потерпілим виник на ґрунті особистих неприязних стосунків у гуртожитку, в приміщенні загальної кухні, де загиблий винаймав кімнату. Обставини злочину з’ясовує слідство. У разі доведення судом вини жінці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.