Літні гуртки та клуби Кременчука: чим зайнятися дитині в місті

Днями Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради надав розклад роботи гуртків, які працюватимуть в місті літом 2021 року. Ознайомитися з документом можна тут:.
Деякі клуби та гуртки міста наразі закриті у зв'язку з відпустками керівників, але більшість продовжує працювати.
Проте, юні кременчужани зможуть взяти участь в корабельно-шлюпкових походах Дніпром з Клубом юних моряків «Гардемарін», які відбудуться:
Нагадаємо, що Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості в літній період працювати не буде.