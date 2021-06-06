Літні гуртки та клуби Кременчука: чим зайнятися дитині в місті

Вчора, 15:02 Переглядів: 1 240

Деякі з них наразі закриті, але більшість продовжує працювати

Днями Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради надав розклад роботи гуртків, які працюватимуть в місті літом 2021 року. Ознайомитися з документом можна тут: gurtki.docx [35,71 Kb] (cкачиваний: 172) .

Деякі клуби та гуртки міста наразі закриті у зв'язку з відпустками керівників, але більшість продовжує працювати.

Проте, юні кременчужани зможуть взяти участь в корабельно-шлюпкових походах Дніпром з Клубом юних моряків «Гардемарін», які відбудуться:

з 9 по 15 червня;

з 18 по 24 червня;

з 30 червня по 7 липня;

з 10 по 17 липня.

Нагадаємо, що Кременчуцький будинок дитячої та юнацької творчості в літній період працювати не буде.







