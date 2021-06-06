Українська хокейна асоціація оголосила про створення Молодіжної хокейної ліги

Вчора, 16:00 Переглядів: 630

Українська хокейна асоціація прийняла рішення створити Молодіжну хокейну лігу.

Генеральним директором Ліги став екс-гравець збірної України, головний тренер «Білого Барса» Костянтин Буценко, відомий своєю роботою з молоддю.

Метою створення Ліги є надання молодим хокеїстам належної ігрової практики, створення умов для розвитку і прогресу юнаків, а також досягнення необхідного ігрового рівня, який дозволить вихованцям хокейних шкіл України стати професійними хокеїстами.

За інформацією пресслужби УХЛ, Молодіжна хокейна ліга має надати значну підтримку командам-учасникам ліги: частково покриє витрати на екіпіровку (покупка ключок), забезпечить трансляцію всіх матчів не менше ніж з двох камер, покриє витрати на суддівство матчів, а також транспортні витрати.

Нагадаємо, що 28 травня в Києві відбувся перший конгрес Української хокейної асоціації. Структура націлена на розвиток хокею в Україні, розробку єдиної системи роботи цього виду спорту, а також популяризацію і підтримку українського хокею на всіх рівнях.

Під час Конгресу Української хокейної асоціації президентом організації був обраний Олексій Житник, Олімпійський чемпіон з хокею, протягом 15 сезонів виступав в НХЛ.