Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 7 червня: адреси

Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах 7 червня. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського, Луначарського;
- пров. Кутузова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана;
- пров. Героїв Бресту, 85, 87, 89, 91;
- б-р Автокразівський, 24, 61, 65, 67, 73, 79, 81, 83, 85.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Велика Набережна, 1-в, 5, 12;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Редутна;
- вул. Запорізька;
- вул. Фурштадська;
- вул. Деповська;
- пров. Столярний;
- пров. Сковороди;
- туп. Деповський;
- вул. Приходька, 113-135;
- вул. Верхньодніпровська;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- вул. Олександрійська;
- пров. Винахідників Бикова.