Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 7 червня: адреси

Вчора, 17:01 Переглядів: 2 040

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах 7 червня. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського, Луначарського;

пров. Кутузова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана;

пров. Героїв Бресту, 85, 87, 89, 91;

б-р Автокразівський, 24, 61, 65, 67, 73, 79, 81, 83, 85 .

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: