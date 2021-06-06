Кременчук

Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 7 червня: адреси

Вчора, 17:01 Переглядів: 2 040

 

Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах 7 червня. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського, Луначарського;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана;
  • пров. Героїв Бресту, 85, 87, 89, 91;
  • б-р Автокразівський, 24, 61, 65, 67, 73, 79, 81, 83, 85.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Велика Набережна, 1-в, 5, 12;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Редутна;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Фурштадська;
  • вул. Деповська;
  • пров. Столярний;
  • пров. Сковороди;
  • туп. Деповський;
  • вул. Приходька, 113-135;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Винахідників Бикова.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення
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