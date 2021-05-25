Як в Рівному: у парку «Придніпровський» планують створити музей ковальського мистецтва

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 915 Коментарів: 1

У Міському парку культури та відпочинку «Придніпровський» хочуть створити музей ковальського мистецтва та алею кованих фігур. Про це «Телеграфу» розповів один з організаторів Віктор Некипілий.





- Ця ідея зародилася в мене більше року тому, від враження побаченого чуда ковальських робіт, викуваних руками наших земляків-майстрів, - повідомив Віктор Некипілий.





Ідею підтримала влада і доручила директору парку Придніпровський Олександру Мірошніченку розробити проєктну документацію. На його прохання була створена ініціативна група «Легенда», яка займається створенням музею ковальського мистецтва та алеї кованих фігур.









До її складу увійшли:

Тетяна Чорнова - заступник начальника управління культури і туризму

Оксана Бойко - художниця, директор художньої галереї

Олександр Мірошніченко - директор парку «Придніпровський»

Павло Лещенко - голова ГО «Кременчуцька спілка ковалів»

Геннадій Сметанко - коваль-художник

Олександр Шкурапет - член спілки художників

Віктор Некипілий - ініціатор створення в місті музею й алеї





Ініціативна група запропонувала реконструювати будівлю на вході в парк під майбутній музей ковальського мистецтва.









- Художниця Оксана Бойко намалювала арку, яка по її задумці буде прикрашати вхід в алею, що веде до музею, а я використавши її малюнок арки виготовив макет майбутнього комплексу і передав його в парк.









- Моя мрія, щоб музей став не лише осередком культури, а й навчальним центром для дітей, як у Рівному, адже ковалі не вічні, і необхідно передати їх майстерність наступним поколінням.

Сподіваємося, що краса створена руками кременчужан допоможе зберегти і розвинути духовні скарби Кременчука і зробити місто привабливим для туристів, - додав Віктор Некипілий.









Організатори звертаються з проханням до всіх небайдужих до культури кременчужан, до спонсорів і меценатів підтримати цю ідею фінансово перерахувати кошти по своїх можливостях на відкритий в парку спеціальний рахунок.





Реквізити для надання фінансової підтримки, щоб у Кременчуці з'явився музей ковальського мистецтва.

Одержувач: КЗК МПКІВ Придніпровський. Номер рахунку 043052990000026009001213005, код ЕДРПОУЛПН 02221685.





- Я вніс на почин із своєї пенсії 1000 грн, - додав Володимир Некипілий.