У МОЗ розповіли, як працюватимуть COVID-паспорти для українців

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 215

Із 1 липня в Україні вже можуть запустити сертифікати вакцинації проти COVID-19, які суттєво полегшать громадянам подорожі в Європу. Про це в ефірі програми «Насправді: Україна» телеканалу »Дім» заявив голова Національного технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.

За його словами, процес впровадження COVID-паспортів іде за планом.

- Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Тому що, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння, – розповів чиновник.

При цьому, уточнив Лапій, українцям, які в силу якихось причин не зробили щеплення від коронавірусу, не варто переживати, що їх не пустять у країни Євросоюзу. Як і раніше, вони здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або проходитимуть самоізоляцію. Тому наявність «коронавірусного» паспорта в цьому випадку дає очевидні переваги і додаткову свободу.

Що стосується терміну дії документа, то він залежатиме від того, скільки доз вакцини отримала людина:

- Більшість вакцин припускають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік буде ухвалено рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно ухвалювати рішення про кількість доз – одна чи дві. Всі, хто проходить вакцинацію в Україні проти COVID-19, вже є в електронній базі даних.

Сертифікатом можна буде користуватися після повернення додому без додаткового проходження ПЛР-тестів, проте поки що цей момент не працює, причому не тільки в нашій державі, а й у багатьох інших країнах, уточнив Лапій.

За його словами, на даний момент в Україні щеплений перший мільйон чоловік, а влітку ця цифра виросте до 5 млн:

- Ще тривають переговори, але вже є прогнози на червень про те, що ми будемо мати більше 3 500 000 доз вакцини. Це підтверджена кількість. Попереду ще липень і серпень. За наявними прогнозами про постачання вакцини – цілком реально. Крім Києва, великі обласні міста – Кременчук, Полтава, Миргород також запускають пункти вакцинації.