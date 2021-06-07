У МОЗ розповіли, як працюватимуть COVID-паспорти для українців

Із 1 липня в Україні вже можуть запустити сертифікати вакцинації проти COVID-19, які суттєво полегшать громадянам подорожі в Європу. Про це в ефірі програми «Насправді: Україна» телеканалу »Дім» заявив голова Національного технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.
За його словами, процес впровадження COVID-паспортів іде за планом.
При цьому, уточнив Лапій, українцям, які в силу якихось причин не зробили щеплення від коронавірусу, не варто переживати, що їх не пустять у країни Євросоюзу. Як і раніше, вони здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або проходитимуть самоізоляцію. Тому наявність «коронавірусного» паспорта в цьому випадку дає очевидні переваги і додаткову свободу.
Що стосується терміну дії документа, то він залежатиме від того, скільки доз вакцини отримала людина:
Сертифікатом можна буде користуватися після повернення додому без додаткового проходження ПЛР-тестів, проте поки що цей момент не працює, причому не тільки в нашій державі, а й у багатьох інших країнах, уточнив Лапій.
За його словами, на даний момент в Україні щеплений перший мільйон чоловік, а влітку ця цифра виросте до 5 млн: