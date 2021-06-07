Дві кременчуцькі команди зазнають втрат у чемпіонаті Полтавської області з футболу

Вчора, 6 червня, юнаки «Кременя» «Кремінь-2» зіграли черговий тур в чемпіонаті Полтавської області. «Синьо-білі» на своєму полі прийняли «Семенівку».
«Кремінь-2» - «Семенівка» - 1:2
Голи: П’ятибрат 37 – Дегтяр 39, Рома 69
У першому таймі на 26 хвилині «Семенівка» залишилася у меншості – Костомаров отримав друге попередження. Першими відкрив рахунок у матчі капітан «Кремінь-2» Артем П’ятибрат, проте за дві хвилини гості з пенальті відновили паритет у матчі. «Семенівка» у другому таймі встановила остаточний результат у матчі, Рома на 69 хвилині забив другий гол у ворота господарів – 1:2. «Семенівка» у меншості завойовує першу перемогу у чемпіонаті.
Результати 4 туру:
Турнірна таблиця
Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді. 12 червня о 17.00 кременчужани зіграють у Нових Санжарах проти «Стандарта».
Анонс 5 туру, 12 червня: