Дві кременчуцькі команди зазнають втрат у чемпіонаті Полтавської області з футболу

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 633

Ягуари зазнають розгрому в Горішніх Плавнях, а Кремінь-2 у більшості не зміг зберегти перевагу





















































































































Фото: Артем Коваленко

Вчора, 6 червня, юнаки «Кременя» «Кремінь-2» зіграли черговий тур в чемпіонаті Полтавської області. «Синьо-білі» на своєму полі прийняли «Семенівку».

«Кремінь-2» - «Семенівка» - 1:2

Голи: П’ятибрат 37 – Дегтяр 39, Рома 69

У першому таймі на 26 хвилині «Семенівка» залишилася у меншості – Костомаров отримав друге попередження. Першими відкрив рахунок у матчі капітан «Кремінь-2» Артем П’ятибрат, проте за дві хвилини гості з пенальті відновили паритет у матчі. «Семенівка» у другому таймі встановила остаточний результат у матчі, Рома на 69 хвилині забив другий гол у ворота господарів – 1:2. «Семенівка» у меншості завойовує першу перемогу у чемпіонаті.

Результати 4 туру:

«Кремінь-2» – «Семенівка» - 1:2

ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Стандарт» (Нові Санжари) - 0:0

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Альтаір» (Бутенки) - 2:1

ФК «Гірник Спорт-2» - «Ягуар» (Кременчук) - 4:1

Турнірна таблиця

Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді. 12 червня о 17.00 кременчужани зіграють у Нових Санжарах проти «Стандарта».

Анонс 5 туру, 12 червня: