Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дві кременчуцькі команди зазнають втрат у чемпіонаті Полтавської області з футболу

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 633

Ягуари зазнають розгрому в Горішніх Плавнях, а Кремінь-2 у більшості не зміг зберегти перевагу
Фото: Артем Коваленко

Вчора, 6 червня, юнаки «Кременя» «Кремінь-2» зіграли черговий тур в чемпіонаті Полтавської області. «Синьо-білі» на своєму полі прийняли «Семенівку».

«Кремінь-2» - «Семенівка» - 1:2

Голи: П’ятибрат 37 – Дегтяр 39, Рома 69

У першому таймі на 26 хвилині «Семенівка» залишилася у меншості – Костомаров отримав друге попередження. Першими відкрив рахунок у матчі капітан «Кремінь-2» Артем П’ятибрат, проте за дві хвилини гості з пенальті відновили паритет у матчі. «Семенівка» у другому таймі встановила остаточний результат у матчі, Рома на 69 хвилині забив другий гол у ворота господарів – 1:2. «Семенівка» у меншості завойовує першу перемогу у чемпіонаті.

 

 

Результати 4 туру:

  • «Кремінь-2» – «Семенівка» - 1:2
  • ФК «Дружба» (Очеретувате)  – «Стандарт» (Нові Санжари) - 0:0
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Альтаір» (Бутенки) - 2:1
  • ФК «Гірник Спорт-2» - «Ягуар» (Кременчук) - 4:1 

Турнірна таблиця

 

Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді. 12 червня о 17.00 кременчужани зіграють у Нових Санжарах проти «Стандарта».

Анонс  5 туру, 12 червня: 

  • «Семенівка» (Семенівка) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
  • «Стандарт» (Нові Санжари) – «Кремінь-2» (Кременчук)
  • «Темп» (Градизьк) – ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні)
  • «Ягуар» (Кременчук) – ФК «Дружба» (Очеретувате)
  • «Альтаір» (Бутенки) – команда вільна від ігор
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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