Вчора кременчужанина знімали з перил Крюківського мосту

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Через це на мосту утворився затор

6 червня о 20.02 на Крюківському мосту зчинився переполох.

Як стало відомо з оперативного зведення мерії, на перилах мосту помітили чоловіка. На місці працювали патрульні, медики і рятувальники.

Через це утворився затор.