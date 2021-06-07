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Вчора кременчужанина знімали з перил Крюківського мосту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 022

 

Через це на мосту утворився затор

6 червня о 20.02 на Крюківському мосту зчинився переполох.

Як стало відомо з оперативного зведення мерії, на перилах мосту помітили чоловіка. На місці працювали патрульні, медики і рятувальники.

Через це утворився затор.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: Крюківський міст
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