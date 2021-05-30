У Києві відбувся конгрес Української хокейної асоціації

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28 травня в Києві відбувся перший конгрес Української хокейної асоціації. Протягом 2021 року хокейні і спортивні організації з усієї України об'єднувалися в обласні громадські союзи за прикладом колег Української асоціації футболу та Федерації баскетболу України.

За інформацією пресслужби УХЛ, причиною створення асоціації стало невиконання різними хокейними організаціями програм з розвитку українського хокею, фактична відсутність методології для підготовки юних спортсменів і відсутність повноцінних дитячо-юнацьких та молодіжних чемпіонатів.

Основними членами організації є обласні хокейні асоціації. На даний момент в організацію увійшло 24 обласних громадських союзи, і організація отримала статус «Всеукраїнської». Всього УХА матиме представників в 25 регіонах України.

За даними «Телеграфу», ще поки не визначено хто представлятиме Кременчук та Полтавщину в Українській хокейній асоціації.

Новим керівником, президентом Української хокейної асоціації - став єдиний український Олімпійський чемпіон з хокею Олексій Житник, який 15 сезонів виступав в НХЛ.

Новостворена структура націлена на розвиток хокею в Україні, розробку єдиної системи роботи цього виду спорту, а також популяризацію і підтримку українського хокею на всіх рівнях. Мета організації - методологічна, кадрова та фінансова підтримка дитячого хокею в Україні, створення повноцінної молодіжної хокейної ліги, а також проведення дорослих і жіночих чемпіонатів України.

Крім того, Асоціація займатиметься популяризацією хокею в Україні, а також розвитком аматорських турнірів і команд. Членами Асоціації можуть бути виключно юридичні особи, які поділяють цілі УХА.

На конгресі презентували проєкт розвитку Асоціації, а також план її подальшої роботи. Відзначимо, що в плани організації входить проведення понад 700 спортивних подій в календарний рік.