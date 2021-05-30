Кременчук

Сезон лише стартував, але вода у Дніпрі та Сухому Кагамлику не відповідає нормам

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 511

 

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 28 травня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Дніпро, Центральний пляж – індекс ЛКП початок пляжу 13 000, кінець пляжу 13 000 (допустиме значення - 10 000)
  • р. Сухий Кагамлик, пляж у районі Регіонального ландшафтного парку Кагамлицький – початок пляжу 13 000, кінець пляжу 13 000 (допустиме значення – 5 000)

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вода Дніпро Сухий Кагамлик
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