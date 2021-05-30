Сезон лише стартував, але вода у Дніпрі та Сухому Кагамлику не відповідає нормам
Сьогодні, 11:32
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Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 28 травня показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
- р. Дніпро, Центральний пляж – індекс ЛКП початок пляжу 13 000, кінець пляжу 13 000 (допустиме значення - 10 000)
- р. Сухий Кагамлик, пляж у районі Регіонального ландшафтного парку Кагамлицький – початок пляжу 13 000, кінець пляжу 13 000 (допустиме значення – 5 000)
Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми.