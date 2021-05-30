Футболісти «Гранта» стали володарями Кубку Полтавщини з мініфутболу

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 282

Наші футболісти під керівництвом головного граючого тренера Андрія Горячковського здобули переможні результати в своїх 50-річних суперників

У Хоролі 22 травня відбувся чемпіонат області з мініфутболу серед ветеранів 50 років і старші. 9 збірних команд змагались за звання найкращої. Футбольна команда "Гарант" 60 років і старші під керівництвом головного граючого тренера Андрія Горячковського здобули переможні результати в своїх 50-річних суперників. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької РДА.

У надзвичайно емоційному поєдинку з полтавцями за головний трофей, наші хлопці, з рахунком 1:0 вкотре підтвердили почесний статус переможця. Побажаємо нашим спортсменам переможних результатів і на Всеукраїнських змаганнях, які відбудуться вже на початку червня.



