Кременчук

На Київський обрив тролеейбусної лінії

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 446

 

Повідомили читачі

На вулиці Київській обірвалася тролейбусна лінія. Електротранспорт тимчасово зупинився. Про це повідомляють очевидці.

1
Автор: Ірина Андрєєва Джерело відео: h.kremenchug
Теги: тролейбус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх